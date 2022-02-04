Столкновение началось с того, что центровой итальянского клуба Кайл Хайнс после финальной сирены толкнул защитника соперников Марка Гудурича, сообщает 24 канал.

Читайте также Кто из нас так не делал, – российский комментатор поддержал футболиста, который насиловал девушку

На площадке же сразу возникла потасовка, туда выбежали и баскетболисты со скамейки запасных, и тренеры обеих команд. Но до драки дело не дошло.

Видео схватки баскетболистов

Как впоследствии объяснил свои действия Хайнс, ему не понравилось поведение Гудурича, когда он по окончании матча что-то не слишком приятное сказал тренеру Милана Этторе Мессине.

"Я могу смириться с поражением. Я также могу согласиться, что соперник переигрывает нас в отдельном матче. Но я не могу смириться с неуважением к товарищам по команде и тренерам. Гудурич – великолепный игрок, он провел великолепный матч. Но то, что он сказал после встречи нашему тренеру, было совершенно необязательным. Я дал ему понять, что не допущу этого. Возможно, я отреагировал не совсем правильно, но таково мое воспитание. Я не терплю неуважения к своим близким и всегда буду за них стоять", – объяснил свой поступок Хайнс.

Сам матч закончился с результатом 60:71 в пользу Фенербахче.