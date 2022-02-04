Сутичка розпочалася з того, що центровий італійського клубу Кайл Хайнс після фінальної сирени штовхнув захисника суперників Марка Гудурича, повідомляє 24 канал.

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На майданчику ж одразу виникла штовханина, туди вибігли й баскетболісти з лави запасних, і тренери обох команд. Але до бійки справа не дійшла.

Відео сутички баскетболіств

Як згодом пояснив свої дії Хайнс, йому не сподобалася поведінка Гудурича, коли він після закінчення матчу щось не надто приємне сказав тренеру Мілана Етторе Мессіні.

"Я можу змиритися з поразкою. Я також можу погодитися, що суперник переграє нас в окремому матчі. Але я не можу змиритися з неповагою до товаришів по команді та тренерів. Гудурич – чудовий гравець, він провів чудовий матч. Але те, що він сказав після зустрічі нашому тренеру, було абсолютно необов’язковим. Я дав йому зрозуміти, що я не допущу цього. Можливо, я відреагував не зовсім правильно, але таке моє виховання. Я не терплю неповаги до своїх близьких і завжди буду за них стояти", – пояснив свій вчинок Хайнс.

Сам матч закінчився з результатом 60:71 на користь Фенербахче.