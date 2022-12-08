Американскую бакетболистку освободили из российской тюрьмы: ее обменяли на торговца оружием
Источник:твиттер президента Байдена
Известная американская баскетболистка Бриттни Грайнер наконец-то вернулась на Родину. Более девяти месяцев спортсменка находилась в заложниках российских властей.
О завершении сделки по освобождению заложницы сообщил президент США Джо Байден. Он пообщался по телефону с Грайнер, которая уже отправилась домой.
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Вместо олимпийской чемпионки американцы отдали россиянам торговца оружием Виктора Бута. Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.
Как Грайнер оказалась в российской тюрьме
История началась 17 февраля 2022 года, когда американская баскетболистка была задержана в аэропорту Шереметьево, якобы за перевозку гашишного масла – наркотического вещества. Решением российского суда ее приговорили к 9 годам лишения свободы и одному миллиону рублей штрафа.
За двукратную олимпийскую чемпионку Россия потребовала торговца оружием Виктора Бута. Этот преступник занимался поставкой оружия в страны Африки.
Чем известна Бриттни Грайнер
- Бриттни Грайнер родилась в 1990 году в Хьюстоне. С детства начала заниматься баскетболом.
- В составе сборной США дважды становилась олимпийской чемпионкой (2016, 2020).
- В 2014 году Грайнер в составе сборной США завоевала золотые медали чемпионата мира в Турции.
- С 2016 года Грайнер выступала за российскую команду УГМК из Екатеринбурга, действующего чемпиона России и Женской Евролиги.