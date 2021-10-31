Баскетболистка сборной Украины серьезно травмировалась накануне отбора на Евробаскет-2023
Источник:телеграм Александра Прошуты
Одна из лучших игроков сборной Украины по баскетболу Людмила Науменко серьезно травмировалась, из-за чего пропустит старт отбора на Евробаскет-2023. Нападавшая получила повреждения во время выездного матча чемпионата Украины.
Науменко выбыла из игры в первой четверти
Журналист Александр Прошута, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что у нападавшей обнаружили разрыв ахиллова сухожилия левой ноги.
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Очевидно, что это конец текущего сезона для форварда сборной Украины и длительное восстановление,
– заявил журналист.
Науменко выступает за киевское Динамо. Получила травму во время выездного матча чемпионата Украины против бердянской Чайки. На четвертой минуте споткнулась и упала. От сильной боли Людмила начала плакать и кричать. Нападающей сразу оказали первую медицинскую помощь на паркете.
Тогда команда Науменко завершила игру первой в сезоне Суперлиги победой со счетом 83:75.
Видео матча Чайка – Динамо
Евробаскет-2023
- В ноябре женская сборная Украины по баскетболу начинает отбор на Чемпионат Европы-2023.
- Первый матч состоится 11 ноября в Киеве против Франции, а 14 ноября команда встретится с Финляндией в Хельсинки.