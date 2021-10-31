Баскетболистка сборной Украины серьезно травмировалась накануне отбора на Евробаскет-2023

Одна из лучших игроков сборной Украины по баскетболу Людмила Науменко серьезно травмировалась, из-за чего пропустит старт отбора на Евробаскет-2023. Нападавшая получила повреждения во время выездного матча чемпионата Украины.

Науменко выбыла из игры в первой четверти

Журналист Александр Прошута, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что у нападавшей обнаружили разрыв ахиллова сухожилия левой ноги.

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Очевидно, что это конец текущего сезона для форварда сборной Украины и длительное восстановление,

– заявил журналист.

Науменко выступает за киевское Динамо. Получила травму во время выездного матча чемпионата Украины против бердянской Чайки. На четвертой минуте споткнулась и упала. От сильной боли Людмила начала плакать и кричать. Нападающей сразу оказали первую медицинскую помощь на паркете.

Тогда команда Науменко завершила игру первой в сезоне Суперлиги победой со счетом 83:75.

Видео матча Чайка – Динамо

Евробаскет-2023