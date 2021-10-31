Науменко вибула з гри в першій чверті

Журналіст Олександр Прошута, посилаючись на власні джерела, повідомив, що в нападниці виявили розрив ахіллового сухожилля лівої ноги.

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Очевидно, що це кінець поточного сезону для форварда збірної України та тривале відновлення,

– заявив журналіст.

Науменко виступає за київське Динамо. Травмувалася вона під час виїзного матчу чемпіонату України проти бердянської Чайки. На четвертій хвилині спіткнулася та впала. Від сильного болю Людмила почала плакати та кричати. Нападниці відразу надали першу медичну допомогу на паркеті.

Тоді команда Науменко завершила гру першою в сезоні Суперліги перемогою з рахунком 83:75.

Відео матчу Чайка – Динамо

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