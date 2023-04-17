Украинка Алина Ягупова впервые стала чемпионкой женской Евролиги

Турецкий Фенербахче стал победителем женской Евролиги Украинская баскетболистка Алина Ягупова со второй попытки стала обладательницей престижного трофея.

Фенербахче (Турция) – Чукурува (Турция) 99:60 (29:17, 28:7, 20:20, 22:16)

В финальном поединке Евролиги Фенербахче устроил настоящий разгром другому турецкому клубу Чукурува Мерсин. Команда украинки Алины Ягуповой обыграла соперниц со счетом 99:60, пишет 24 Канал.

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Украинка – чемпионка Евролиги

Ягупова второй раз подряд играла в финале Евролиги. Капитан сборной Украины вышла на решающий матч в стартовой пятерке. В общей сложности Ягупова провела на площадке 15 минут, набрав за это время 7 очков, сделав 1 подбор, 3 передачи, 1 перехват при 2 потерях и 3 фолах.

Таким образом, одна из лидеров Фенербахче Алина Ягупова со второй попытки стала обладательницей главного евротрофея. В предыдущем сезоне турецкий клуб уступил венгерскому Шопрону.

Фенербахче празднует победу в Евролиге

Отметим, что Алина Ягупова в нынешнем сезоне может добавить к золотым медалям Евролиги чемпионство в чемпионате Турции. Команда украинка добралась до полуфинала, где сыграет с Галатасараем. В случае победы Фенербахче предстоит встреча с неудачником Евролиги командой Чукурува.