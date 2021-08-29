Баскетболист Святослав Михайлюк подписал контракт с Торонто, – СМИ

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжит карьеру в составе Торонто Рэпторс. Атакующий защитник подписал 2-летний контракт.

Новый вызов украинца

Как сообщает журналист издания Шемс Чарания, украинец будет выступать в футболке Торонто. Святослав Михайлюк якобы подписал соглашение на 2 года.

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Информацию о переходе подтвердил агент баскетболиста и сам Михайлюк. Но официальные соцсети клуба ничего не публикуют о подписании украинца.

Финансовая сторона контракта не разглашается. Однако по информации портала Sportrac, в новой команде украинец будет зарабатывать 3,6 миллиона долларов.

Перед этим сообщалось, что Михайлюк может вернуться в Лейкерс. Также украинцем интересовался целый ряд клубов НБА.