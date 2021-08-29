Баскетболист Святослав Михайлюк подписал контракт с Торонто, – СМИ

29 августа 2021 , 10:28
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Источник:

The Athletic

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжит карьеру в составе Торонто Рэпторс. Атакующий защитник подписал 2-летний контракт.

Новый вызов украинца

Как сообщает журналист издания Шемс Чарания, украинец будет выступать в футболке Торонто. Святослав Михайлюк якобы подписал соглашение на 2 года.

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Информацию о переходе подтвердил агент баскетболиста и сам Михайлюк. Но официальные соцсети клуба ничего не публикуют о подписании украинца.

Финансовая сторона контракта не разглашается. Однако по информации портала Sportrac, в новой команде украинец будет зарабатывать 3,6 миллиона долларов.

Перед этим сообщалось, что Михайлюк может вернуться в Лейкерс. Также украинцем интересовался целый ряд клубов НБА.

  • Для защитника Торонто будет четвертой командой в карьере. Перед этим баскетболист выступал за Лейкерс, Детройт и Оклахому.
  • В сезоне 2020/2021 Святослав поиграл в двух клубах – Детройте и Оклахоме. В составе последнего демонстрировал лучшую статистику в карьере (10,3 очка, 3,0 подбора, 1,8 передачи) за 23 минуты на паркете.
Автор: Софія Кулай