Баскетболист Святослав Михайлюк подписал контракт с Торонто, – СМИ
Источник:The Athletic
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжит карьеру в составе Торонто Рэпторс. Атакующий защитник подписал 2-летний контракт.
Новый вызов украинца
Как сообщает журналист издания Шемс Чарания, украинец будет выступать в футболке Торонто. Святослав Михайлюк якобы подписал соглашение на 2 года.
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Информацию о переходе подтвердил агент баскетболиста и сам Михайлюк. Но официальные соцсети клуба ничего не публикуют о подписании украинца.
Финансовая сторона контракта не разглашается. Однако по информации портала Sportrac, в новой команде украинец будет зарабатывать 3,6 миллиона долларов.
Перед этим сообщалось, что Михайлюк может вернуться в Лейкерс. Также украинцем интересовался целый ряд клубов НБА.
- Для защитника Торонто будет четвертой командой в карьере. Перед этим баскетболист выступал за Лейкерс, Детройт и Оклахому.
- В сезоне 2020/2021 Святослав поиграл в двух клубах – Детройте и Оклахоме. В составе последнего демонстрировал лучшую статистику в карьере (10,3 очка, 3,0 подбора, 1,8 передачи) за 23 минуты на паркете.