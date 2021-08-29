Новий виклик українця

Як повідомляє журналіст видання Шемс Чаранія, українець виступатиме у футболці Торонто. Святослав Михайлюк нібито підписав угоду на 2 роки.

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Інформацію про перехід підтвердив агент баскетболіста та сам Михайлюк. Але офіційні соцмережі клубу нічого не публікують про підписання українця.

Фінансова сторона контракту не розголошується. Однак за інформацією порталу Sportrac, у новій команді українець зароблятиме 3.6 мільйонів доларів.

Перед цим повідомлялось, що Михайлюк може повернутись у Лейкерс. Також українець цікавився цілий ряд клубів НБА.