В конце матча за 35 секунд до финальной сирены Лейкерс были впереди в счете 103:93. Деннис Шредер прорывался под кольцо, чтобы увеличить преимущество своей команды. Однако когда он уже был в прыжке, Девин Букер руками оттолкнул его так, что баскетболист "озерных" вылетел за пределы площадки.

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Арбитры сразу удалили Букера до конца матча.

Зато Шредер после падения решил не сразу подняться, а начал отжиматься от паркета.

Видео момента фола Букера против Шредера

Матч закончился победой Лейкерс со счетом 109:95. И они вышли вперед в серии против Финикса 2:1.