Наприкінці матчу за 35 секунд до фінальної сирени Лейкерс були попереду в рахунку 103:93. Денніс Шредер проривався під кільце, щоб збільшити перевагу своєю команди. Однак коли він вже був у стрибку, Девін Букер руками відштовхнув його, так що баскетболіст "озерних" вилетів за межі майданчика.

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Арбітри одразу вилучили Букера до кінця матчу.

Натомість Шредер після падіння вирішив не одразу піднятися, а почав відтискатися від паркету.

Відео моменту фолу Букера проти Шредера

Матч закінчився перемогою Лейкерс з рахунком 109:95. І вони вийшли вперед у серії проти Фінікса 2:1.