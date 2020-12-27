Форвард Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард получил случайный удар локтем по лицу от одноклубника Сержа Ибака в матче регулярного чемпионата НБА с Денвер Наггетс (121:108).

В одном из моментов под занавес встречи игроки гостей выпрыгнули, чтобы попытаться забрать мяч после его отскока от кольца, пишет 24 канал.

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Ибака сделал это настолько неудачно, что локтем ударил своего партнера по команде, который тут же упал на паркет площадки.

Видео момента

¡Impactante! Así fue el codazo involuntario de Ibaka que sacó a su compañero Leonard de la cancha en la #NBAxESPN. pic.twitter.com/fGuwSud7Pl — SportsCenter (@SC_ESPN) December 26, 2020

Портал ESPN в своем твиттере сообщил, что у Леонарда рваная рана, на которую наложили восемь швов.

Kawhi needed eight stitches to treat a mouth laceration, per the Clippers.



Ty Lue said he believes Kawhi will be “fine.” https://t.co/luhGun2Cpk — ESPN (@espn) December 26, 2020