Баскетболист нокаутировал одноклубника во время матча НБА: ему наложили 8 швов – видео
Форвард Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард получил случайный удар локтем по лицу от одноклубника Сержа Ибака в матче регулярного чемпионата НБА с Денвер Наггетс (121:108).
В одном из моментов под занавес встречи игроки гостей выпрыгнули, чтобы попытаться забрать мяч после его отскока от кольца, пишет 24 канал.
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Ибака сделал это настолько неудачно, что локтем ударил своего партнера по команде, который тут же упал на паркет площадки.
Видео момента
Портал ESPN в своем твиттере сообщил, что у Леонарда рваная рана, на которую наложили восемь швов.
- В среднем в новом сезоне Леонард приносит Клипперс 23,5 очка за матч, отдавая пять результативных передач.
- Клипперс одержали вторую победу на старте регулярного чемпионата и по итогам игрового дня 25 декабря возглавили таблицу Восточной конференции.
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