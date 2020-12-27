Форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард отримав випадковий удар ліктем по обличчю від одноклубника Сержа Ібака в матчі регулярного чемпіонату НБА з Денвер Наггетс (121:108).

В одному з моментів під завісу зустрічі гравці гостей вистрибнули, щоб спробувати забрати м’яч після його відскоку від кільця, пише 24 канал.

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Ібака зробив це настільки невдало, що ліктем вдарив свого партнера по команді, який тут же впав на паркет майданчика.

Відео моменту

¡Impactante! Así fue el codazo involuntario de Ibaka que sacó a su compañero Leonard de la cancha en la #NBAxESPN. pic.twitter.com/fGuwSud7Pl — SportsCenter (@SC_ESPN) December 26, 2020

Портал ESPN в своєму твітері повідомив, що у Леонарда рвана рана, на яку наклали вісім швів.

Kawhi needed eight stitches to treat a mouth laceration, per the Clippers.



Ty Lue said he believes Kawhi will be “fine.” https://t.co/luhGun2Cpk — ESPN (@espn) December 26, 2020