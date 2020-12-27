Баскетболіст нокаутував одноклубника під час матчу НБА: йому наклали 8 швів – відео
Форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард отримав випадковий удар ліктем по обличчю від одноклубника Сержа Ібака в матчі регулярного чемпіонату НБА з Денвер Наггетс (121:108).
В одному з моментів під завісу зустрічі гравці гостей вистрибнули, щоб спробувати забрати м’яч після його відскоку від кільця, пише 24 канал.
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Ібака зробив це настільки невдало, що ліктем вдарив свого партнера по команді, який тут же впав на паркет майданчика.
Відео моменту
Портал ESPN в своєму твітері повідомив, що у Леонарда рвана рана, на яку наклали вісім швів.
- В середньому у новому сезоні Леонард приносить Кліпперс 23,5 очка за матч, віддаючи п'ять результативних передач.
- Кліпперс здобули другу перемогу на старті регулярного чемпіонату і за підсумками ігрового дня 25 грудня очолили таблицю Східної конференції.
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