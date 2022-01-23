Баскетболист НБА забросил мяч в собственную корзину: видео курьезного момента
23 января 2022 , 15:57Читати новину українською
Источник:твиттер НБА
Баскетболист Кливленда Джарретт Аллен отметился нетипичным моментом для НБА. Центровой Кавальерс помог сопернику, забросив мяч в собственную корзину.
Аллен помог сопернику набрать очки
Кливленд Аллена 23 января встречался с аутсайдером Западной Конференции – Оклахомой. В одной из атак центровой помог соперникам.
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Аллен пытался накрыть бросок соперника. Но во время борьбы за подбор неудачно подбил мяч, после чего он отскочил от щита и попал прямо в кольцо Кавальерс.
Реакция Кевина Лава была красноречива – форвард Кливленда просто не мог поверить своим глазам.
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- Похожий инцидент произошел в 2019 году. Тогда игроки Нью-Йорка не смогли разобраться, кто будет владеть мячом и тот курьезно залетел в корзину "Никс".
- Несмотря на "мяч в свою корзину" Кливленд, который занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной Конференции, одержал победу. "Кавальерс" выиграли со счётом 94:87.
- Что касается Аллена, то в этом сезоне он претендует, чтобы сыграть в Матче всех звезд. Центровой демонстрирует лучшие за карьеру результаты по очкам.