Баскетболист НБА забросил мяч в собственную корзину: видео курьезного момента

23 января 2022 , 15:57
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Источник:

твиттер НБА

Баскетболист Кливленда Джарретт Аллен отметился нетипичным моментом для НБА. Центровой Кавальерс помог сопернику, забросив мяч в собственную корзину.

Аллен помог сопернику набрать очки

Кливленд Аллена 23 января встречался с аутсайдером Западной Конференции – Оклахомой. В одной из атак центровой помог соперникам.

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Аллен пытался накрыть бросок соперника. Но во время борьбы за подбор неудачно подбил мяч, после чего он отскочил от щита и попал прямо в кольцо Кавальерс.

Реакция Кевина Лава была красноречива – форвард Кливленда просто не мог поверить своим глазам.

Смотрите видео забавного момента в НБА

  • Похожий инцидент произошел в 2019 году. Тогда игроки Нью-Йорка не смогли разобраться, кто будет владеть мячом и тот курьезно залетел в корзину "Никс". 
  • Несмотря на "мяч в свою корзину" Кливленд, который занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной Конференции, одержал победу. "Кавальерс" выиграли со счётом 94:87.
  • Что касается Аллена, то в этом сезоне он претендует, чтобы сыграть в Матче всех звезд. Центровой демонстрирует лучшие за карьеру результаты по очкам.
Автор: Михайло Гема