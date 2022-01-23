Баскетболист НБА забросил мяч в собственную корзину: видео курьезного момента

Баскетболист Кливленда Джарретт Аллен отметился нетипичным моментом для НБА. Центровой Кавальерс помог сопернику, забросив мяч в собственную корзину.

Аллен помог сопернику набрать очки

Кливленд Аллена 23 января встречался с аутсайдером Западной Конференции – Оклахомой. В одной из атак центровой помог соперникам.

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Аллен пытался накрыть бросок соперника. Но во время борьбы за подбор неудачно подбил мяч, после чего он отскочил от щита и попал прямо в кольцо Кавальерс.

Реакция Кевина Лава была красноречива – форвард Кливленда просто не мог поверить своим глазам.

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