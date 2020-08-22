Баскетболіст НБА закинув з центру майданчика одночасно із сиреною: відео
У регулярному чемпіонаті НБА вже розпочалася серія плей-офф, а відтак уже зовсім скоро буде визначено найсильнішу команду. Кожен з баскетболістів витискає максимум, адже будь-яке набране очко на вагу золота. Винятком не став матч чинного чемпіона НБА "Торонто" з "Брукліном".
21-го серпня у третьому матчі між собою зустрілися "Бруклін" і "Торонто". Гравцю "Репторс" Фреду Ванвліту вдався неймовірний "баззер-бітер", пише 24 канал.
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Як Ванвліт закинув з центру майданчика
До сирени, яка б сповіщала про велику перерву, залишалося менше, аніж секунда. Володіння було у "Торонто".
26-річний розігруючий "Торонто" отримав передачу від партнера та майже відразу виконав дальній кидок.
Фред відправив м'яч за високою траєкторією і влучив одночасно із сиреною.
Підбиваючи підсумки баскетбольного дня, в НБА кидок Фреда включили у топ-5 моментів.
Дивіться відео "баззер-бітера" Ванвліта
Що таке "баззер-бітер"?Кидок в баскетболі, зроблений безпосередньо перед закінченням чверті. Термін у більшості випадків вживається щодо вдалих кидків, що призводять команду до перемоги або переводять гру в овертайм, але також може означати кидок в самому кінці чверті або половини гри.
Зазначимо, що "Торонто" перемогло "Бруклін" з рахунком 117:92. Рахунок у серії 3:0 на користь канадців. "Репторс", щоб пройти у чвертьфінал, потрібно виграти ще один матч.