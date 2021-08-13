Отец года: звезда НБА Драммонд героически спас сына от утопления – видео
13 августа 2021 , 18:45Читати новину українською
Источник:Inside Edition
В США продолжается летняя лига НБА, однако не все ведущие баскетболисты вернулись на паркет. Среди них и баскетболист Филадельфии Андре Драммонд, который стопроцентно будет номинирован на звание отец года.
Драммонд спас сына
28-летний Драммонд отличился героическим поступком во время отдыха. Центровой Филадельфии спас сына от утопления.
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Инцидент произошел в небольшом бассейне, куда упал ребенок баскетболиста. Мальчик сидел у бассейна и случайно покатился.
Андре продемонстрировал молниеносную реакцию. Игрок НБА бросился на помощь в бассейн и вытащил ребенка. К счастью, с сыном баскетболиста все хорошо.
Драммонд героически спас сына от утопления – видео
- Драммонд недавно перешел в Филадельфию. Стороны заключили минимальный контракт на 1 год. В Филадельфии Драммонд номинально заменит Дуайта Ховарда, который ранее подписал минимальный однолетний контракт с Лос-Анджелес Лейкерс.