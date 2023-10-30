Экс-игрок сборной Нидерландов внезапно потерял сознание посреди матча чемпионата: жуткое видео

Бас Дост почти стал героем матча Эредивизи против АЗ Алкмаар, но доиграть игру не смог из-за потери сознания. Нидерландец пришел в себя, но встречу так и не доиграли.

На выходных в чемпионате Нидерландов прошли матчи 10-го тура сезона 2023-2024. Одна из игр воскресенья так и не была доиграна из-за неприятного эпизода, пишет 24 канал.

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Один из лидеров этого сезона АЗ Алкмаар принимал середняка Неймегена, за который выступает опытный форвард Бас Дост. В первом тайме голландец сумел ошеломить фаворита, отличившись голом и ассистом.

После перерыва АЗ сократил счет, но игра шла к победе Неймегена. Впрочем, за минут до конца встречи Дост неожиданно потерял сознание и упал на газон.

Судья остановил игру, а Басу оказали неотложную медицинскую помощь, после чего отправили в больницу. Встречу так и не доиграли. Позже голландец отписался в пришедших в соцсетях и чувствует себя хорошо, поблагодарив всех за поддержку.

Видео потери сознания от Баса Доста:

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Напомним, что 34-летний форвард поиграл за Эммен, Гераклес, Херенвен, Вольфсбург, Спортинг, Айнтрахт, Брюгге, Утрехт и Неймеген. Трофеи Дост выигрывал только за границей.

На его счету Кубок и Суперкубок Германии с Вольфсбургом, аналогичные трофеи в Португалии со Спортингом, а также два чемпионства Бельгии по Брюгге. В составе сборной Нидерландов Бас провел 18 матчей, забив один гол.

. АЗ Алкмаар занимает второе место в чемпионате Нидерландов, отставая от лидера ПСВ на 5 баллов. Неймеген же пока 12-й, но после вероятной победы над АЗ может подняться на восьмую строчку.