На вихідних в чемпіонаті Нідерландів пройшли матчі 10 туру сезону 2023-2024. Одна із ігор неділі так і не була дограна через неприємний епізод, пише 24 канал.

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Один із лідерів цього сезону АЗ Алкмаар приймав середняка Неймеген, за який виступає досвідчений форвард Бас Дост. У першому таймі голандець зумів приголомшити фаворита, відзначившись голом та асистом.

Після перерви АЗ скоротив рахунок, але гра йшла до перемоги Неймегена. Втім за хвилин до кінця зустрічі Дост зненацька знепритомнів та впав на газон.

Суддя зупинив гру, а Басу надали невідкладну медичну допомогу, після чого відправили до лікарні. Зустріч так і не дограли. Пізніше голандець відписався у соцмережах, що прийшов до тями і почувається добре, подякувавши всім за підтримку.

Відео втрати свідомості від Баса Доста:

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Нагадаємо, що 34-річний форвард пограв за Еммен, Гераклес, Херенвен, Вольфсбург, Спортінг, Айнтрахт, Брюгге, Утрехт та Неймеген. Трофеї Дост вигравав лише за кордоном.

На його рахунку Кубок та Суперкубок Німеччини з Вольфсбургом, аналогічні трофеї у Португалії зі Спортінгом, а також два чемпіонства Бельгії із Брюгге. У складі збірної Нідерландів Бас провів 18 матчів, забивши один гол.

Довідка. АЗ Алкмаар посідає друге місце в чемпіонаті Нідерландів, відстаючи від лідера ПСВ на 5 балів. Неймеген же поки 12-ий, але після ймовірної перемоги над АЗ може піднятися на восьму сходинку.