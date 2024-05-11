В очередной раз разочаровал: Барселона жалеет, что уговорила Хави остаться в клубе

Руководство Барселоны жалеет о том, что уговорило Хави остаться главным тренером. Команда неоднократно разочаровывалась в наставнике.

Перед матчем с Реалом сообщалось, что в случае поражения, как и произошло, Хави могли уволить сразу, хотя он сам принял решение об отставке еще зимой. Однако Барселона долго уговаривала тренера остаться и он все же отверг решение покинуть клуб.

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Хави подвел Барселону

Переназначение Эрнандеса понесло за собой много критики и скептицизма, а теперь у болельщиков "каталонцев" появился трансферный повод, который вызвал очередную порцию разочарования.

Витора Роке исключили из состава команды, хотя он был подписан Барселоной не так давно на общую сумму 61 миллион евро, если считать все условия сделки.

Руководство подписало его для того, чтобы он мог играть на любимой позиции нападающего и, возможно, заменить на ней Роберта Левандовского. Сейчас Роке сидит на скамейке запасных и получает несколько минут игры на левом фланге.

В Барселоне разочарованы решением Хави подрывать перспективу атаки таким способом. Кроме того, команда теряет лучших молодых игроков.

Сейчас Барселона занимает третью позицию в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала 73 балла и отстает на 2 очка от Жироны.

Напомним, что Хави Эрнандес возглавил Барселону в ноябре 2021 года. В сезоне-2022/2023 он привел команду к лидерству в чемпионате Испании.