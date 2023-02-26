Драгоценное взятие ворот: Барселона заплатит Баварии значительную сумму за гол Левандовского в ЛЕ

Испанский коллектив вынужден заплатить солидную сумму денег команде из Мюнхена за гол польского нападающего. Между клубами официальная договоренность.

Баварии получит от Барселоны бонусную сумму в 1,25 миллиона евро. Каталонскому коллективу не на что обижаться, поскольку денежный пункт прописан в соглашении между коллективами.

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Результат перерос в деньги

Дело в том, что между европейскими грандами есть договоренность, прописанная в трансферном контракте Роберта Левандовского. В соглашении сказано, если польский нападающий забьет за сезон 25 голов, то Барселона будет вынуждена выплатить Баварии 1,25 миллиона евро. Левандовский реализовал этот пункт в матче против Манчестер Юнайтед в рамках Лиги Европы (2:1), забив свой 25 мяч за Барселону в текущем сезоне

Барселона должна будет платить Баварии по 1,25 миллиона евро за каждый сезон в течение действия контракта, рассчитанного на четыре года. Таким образом, "пивовары" могут получить 5 миллионов евро. Это только в том случае, если результативность Роберта Левандовского не снизится.

Барселона в текущем сезоне