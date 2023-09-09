Сколько стоит трава из "Камп Ноу": Барселона распродает газон легендарного стадиона

Без грандиозной чаши стадиона "Камп Ноу" трудно представить знаменитую Барселону. Однако сейчас легендарная арена находится на реконструкции.

28 мая на стадионе "Камп Ноу" прошел последний матч Барселоны на домашней арене. Этот поединок стал прощальным для Серхио Бускетса и Хорди Альбы, а также для легендарного стадиона. Перед этим клуб объявил, что арена закрывается на реконструкцию.

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Уникальные сувениры с легендарного стадиона

По информации Sport.es, в память о старом "Камп Ноу" болельщики смогут приобрести множество вещей, связанных со стадионом. Особым спросом среди фанатов пользуется трава из газона легендарной арены.

Небольшой зеленый кусочек стоит 420 евро. Чтобы не было подозрений в подделке, трава продается в специальном мини-боксе, заверенном нотариусом. Также можно приобрести куски сетки ворот. Она будет стоить болельщикам "блаугранас" всего в 80 евро.

Фрагмент газона "Камп Ноу" за 420 евро / ФК Барселона

Ожидается, что со временем в продажу поступят сиденья и другие эксклюзивные вещи из "Камп Ноу".

, перестройка домашней арены обойдется клубу в 1,5 миллиарда евро. Ориентировочно реконструкция продлится до осени 2024 года. Сейчас Барселона домашние матчи проводит на стадионе "Монжуик", который вмещает 55 тысяч болельщиков.