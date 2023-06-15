В социальных сетях появились первые кадры по перестройке родного стадиона "Блаугранас". На видео видно, что строители полностью снесли одну из трибун "Камп Ноу".

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Легендарный стадион, вошедший в историю

Реконструкция арены будет проходить ориентировочно до осени 2024 года. Ожидается, что такая перестройка стадиона обойдется футбольному клубу 1,5 миллиардов евро.

Пока продолжится эта реконструкция Барселона будет проводить свои домашние матчи на стадионе "Монжуик", вмещающий 55 тысяч болельщиков. "Камп Ноу" вмещал более 99 тысяч фанатов.

Такие фотографии внушают грусть у поклонников Барселоны, которая на "Камп Ноу" провела легендарные матчи, навсегда вошедшие в клубную историю. Именно на поле этого стадиона сверкал один из лучших футболистов мира Лионель Месси, который не прочь снова одеть футболку каталонского коллектива.

Этот стадион пережил 27 чемпионств Барселоны в Ла Лиге.



Реконструкция "Камп Ноу" / Фото из твиттера sonyeta

Видео реконструкции "Камп Ноу"