Украинский центровой Артем Пустовой не помог "Барселоне" победить в финале чемпионата Испании. Баскетболист не был включен в заявку на игру.

Вчера, 30 июня, состоялся решающий поединок в лиге АСВ. "Барселона" встречалась с "Басконии", пишет 24 канал.

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Минимальное поражение

Центровой сборной Украины Артем Пустовой не попал в заявку на матч. Украинец скорее всего, уже не сыграет за каталонцев в следующем сезоне.

Первая четверть завершилась минимальным преимуществом игроков "Басконии" – 17:16. Во втором отрезке каталонцам удалось выйти вперед в счете.

Судьба сезона решалась на последних секундах встречи. При равном счете "Баскония" вышла вперед за три секунды до финальной сирены.

Минимальная поражаение команды Пустового – 67:65. Таким образом "баски" стали лучшими среди 12 команд, принявших участие в доигрывание сезона.

Эта победа стала для "Басконии" четвертой в истории клуба (2002, 2008 2010).

Карьера Пустового за рубежом