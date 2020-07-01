"Барселона" украинца Пустового потерпела досадное поражение в финале чемпионата Испании
Украинский центровой Артем Пустовой не помог "Барселоне" победить в финале чемпионата Испании. Баскетболист не был включен в заявку на игру.
Вчера, 30 июня, состоялся решающий поединок в лиге АСВ. "Барселона" встречалась с "Басконии", пишет 24 канал.
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Минимальное поражение
Центровой сборной Украины Артем Пустовой не попал в заявку на матч. Украинец скорее всего, уже не сыграет за каталонцев в следующем сезоне.
Первая четверть завершилась минимальным преимуществом игроков "Басконии" – 17:16. Во втором отрезке каталонцам удалось выйти вперед в счете.
Судьба сезона решалась на последних секундах встречи. При равном счете "Баскония" вышла вперед за три секунды до финальной сирены.
Минимальная поражаение команды Пустового – 67:65. Таким образом "баски" стали лучшими среди 12 команд, принявших участие в доигрывание сезона.
Эта победа стала для "Басконии" четвертой в истории клуба (2002, 2008 2010).
Карьера Пустового за рубежом
- В 2015 году Пустовой покинул Суперлигу Украины и подписал контракт с испанским клубом "Обрадойро", в составе которого начал выступления в Лиге Ендеса.
- В сезоне 2015/16 украинский центровой сыграл 28 матчей, где в среднем проводил на площадке 13,5 минут, а его статистика составляла 3.9 очков и 2.6 подборов в среднем за игру.
- В сезоне 2016/17 Артем Пустовой провел 31 игру за бело-голубых. В среднем за игру он забрасывал 9.5 очков и делал 3.4 подбора за 19 минут на площадке.
- Летом 2018 года Пустовой перешел в "Барселону". Контракт рассчитан на 3 года.