Каталонская Барселона стремится отметить еще одно чемпионство. Однако чтобы доказать свою победу представителями "Блаугранас" придется "повоевать" с футбольной федерацией Испании.

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Забытое чемпионство Барсы

Дело в том, что в 1937 году в Испании бушевала Гражданская война. За проведение турнира под названием Средиземноморская лига отвечала Каталонская федерация футбола. В чемпионате участвовали 8 команд: Барселона, Эспаньол, Жирона, Валенсия, Леванте, Химнастик, Гранольерс и Атлетик де Кастельон.

По итогу сезона 1936/37 золотые медали выиграла Барселона. Однако Королевская испанская футбольная федерация не признает этот турнир. В 2009 году "сине-гранатовые" уже добивались признания чемпионства. Однако тогда их иск потерпел неудачу.

Ситуация изменилась недавно. Федерация приняла официальное решение о признании победителем Кубка Испании 1937 года Леванте. На этом основании президент Барселоны Жоан Лапорта надеется вернуть утраченный титул.