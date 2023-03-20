Барселона – Реал 2:1

Голы: Серхи Роберто, 45, Кессье, 90+2 – Араухо, 9 (автогол)

В Испании прошел центральный поединок второго круга Ла Лиги. На "Камп Ноу" встретились претенденты на чемпионство – Барселона принимала Реал, пишет 24 канал.

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Каталонцы были фаворитами у Эль Класико, ведь имели преимущество в девять очков в турнирной таблице. К тому же подопечные Хави в этом сезоне уже дважды переигрывали мадридцев – в Суперкубке и Кубке страны.

Впрочем, в чемпионате в первом круге сильнее был как раз Реал. Мадридцам нужно было только побеждать в логове соперника, чтобы остаться в чемпионской гонке.

Автогол подарил надежду Реалу

Команда Анчелотти сразу принялась за дело и открыла счет на 9 минуте. Однако "бланкос" в результативном моменте сильно улыбнулась удача. Во время навеса от Винисиуса защитник Араухо срезал мяч в ворота.

В дальнейшем гости стали играть по счету, а Барселона активизировала атакующий натиск. Он дал свои плоды перед перерывом. После прострела с фланга момент для удара нашел Рафинья. Милитао блокировал выстрел, но снаряд добрался до Серхи Роберто, который и расстрелял ворота Куртуа.

После перерыва игра успокоилась, а каталонцы отдали мяч сопернику. При этом защита хозяев действовала надежно. В нужные моменты в игру вступал тер Штеген, выполнивший несколько сейвов.

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VAR и фортуна против Реала

Мадридцы пытались вырвать победу и смогли забить непростой гол. В позиционной атаке Карвахаль получил мяч на входе в штрафную каталонцев.

Данные прострелил в центр, где первым до снаряда добрался вышедший на замену Марко Асенсио. Впрочем, это взятие ворот после просмотра VAR отменили, ведь испанец совсем немного залез в офсайд во время паса.



Минимальный офсайд Ассенсио / кадр из трансляции

Этот гол мог принести мадридцам вожделенную победу и увеличить шансы на золото. Впрочем, сантиметры были на стороне каталонцев, как и нрав. На второй компенсированной минуте Барселона забила победный гол.

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Бальде дали прорваться по флангу в штрафную мадридцев. Защитник нашел на дальней штанге Кессье и Франк поразил нижний угол ворот Куртуа.

Барселона в третий раз в сезоне одерживает верх над принципиальным соперником. Победа, по сути, закрыла чемпионскую интригу в Ла Лиге. Отыграть 12 баллов за 12 игр для мадридцев будет почти нереально, поэтому "бланкос" бросят все силы в защиту трофея Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Барселона – Реал: