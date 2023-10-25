Шахтер не сдается: Судаков отыграл один гол в матче ЛЧ против Барселоны – відео

Донецкий Шахтер уступал (0:2) после первого тайма в матче ЛЧ против Барселоны. Однако во второй 45-минутке подопечные Марино Пушича сумели отыграть один мяч.

Молодые футболисты Шахтера растерялись в первой половине матча Лиги чемпионов против Барселоны. Голы игроков "блаугранас" Торреса и Лопеса шокировали "горняков", пишет 24 Канал.

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Подопечные Пушича отыгрались на 62-й минуте. И сделали они это довольно остроумно. Защитник Шахтера Иракли Азаров отдал гениальный пас на Судакова, который точным ударом отправил мяч в сетку ворот Барселоны.

2:1 – "горняки" сократили разрыв в счете. Однако хозяева поля сразу же имели несколько возможностей отыграться. Очень непростой экзамен для Пушича и его команды.

Видео гола Судакова

Отметим, что этот гол стал дебютным для Георгия Судакова в розыгрыше Лиги чемпионов.