Можем гораздо больше, – Судаков оценил игру Шахтера в проигранном матче против Барселоны

Донецкому Шахтеру удалось не ударить в болото лицом в выездном матче 3-го тура группового раунда лиги чемпионов. "Горняки" уступили Барселоне с разницей только в один гол.

Правда, Барселона имела целую гору моментов и попаданий в каркас ворот, чтобы доводить счет до разгромного. Но футбольная фортуна в тот вечер была на стороне "горняков", проигравших "блаугранас" 2:1. Марино Пушич дебютировал за украинский клуб по поражению, но против какого именитого соперника играла его команда.

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Судаков: 100 процентов мы всегда играем на победу

Единственный гол в составе "кротов" забил Георгий Судаков, который на 62-й минуте классно забежал на передачу и пробил мимо Тер Штегена. 21-летний полузащитник, с которым "охотятся" европейские гранды, этим голом еще увеличил свою трансферную стоимость.

Отметим, что Георгий забил свой дебютный гол в рамках розыгрышей Лиги чемпионов.

После финального свистка Судаков поделился впечатлениями от матча.

Разочарованы. Потому что проиграли. 100 процентов мы всегда играем на победу. И сегодня, особенно во втором тайме, чувствовали, что можем гораздо больше. Можем забить второй мяч, были моменты. Понимаем, что Барселона – это Барселона, и на выезде тяжело играть. И, возможно, нас сбили два мяча за короткий период,

– заявил Георгий.

Полузащитник "горняков" признался, что в первые 45 минут у его команды не все удавалось на футбольном поле. Во втором же тайме новый наставник Шахтера внес определенные коррективы, поэтому игра дончан улучшилась. У гостей было несколько моментов, но только один по-настоящему стал результативным.

Кто больше руководил командой – Пушич или Срна?

Судаков рассказал, кто больше подсказывал в перерыве игры – новый тренер Пушич или легенда клуба Дарио Срна.

"Корективы вносил тренер, он руководил игрой, а Дарио немного подсказывал. Но все акценты делал тренер. Коррективы касались построения. Степаненко и Бондаренко низко опускались, надо было играть выше и у нас начали появляться зоны. из-за длинных передач и играли больше вперед", – сказал футболист.

Рассказал Георгий и о настроении команды после поражения от Барселоны.

Честно – все зашли в раздевалку разочарованными. Кто-то может сказать, что сыграть 2:1 на выезде с Барселоной – это хороший результат. Но мы чувствовали, что можем гораздо больше. Жалко, что проиграли, и понимаем, насколько сейчас сложно турнирное положение. Но продолжим двигаться вперед и уже готовимся к следующим матчам,

– ответил полузащитник "кротов".

Шахтер после половины туров группового раунда ЛЧ продолжает идти третьим, набрав 3 балла. В параллельном матче 25 октября Порту разгромил Антверпен 1:4. Поэтому бельгийский клуб является единственным в этом квартете "Н", который пока еще не набрал ни одного очка.

Барселона с 9 баллами единолично возглавляет группу, а Порту с 6 пунктами идет вторым.

В следующем 4-м туре Шахтер снова встретится с Барселоной, но теперь "блаугранас" будут гостить в Германии, где свои "домашние" матчи ЛЧ проводят "горняки". Поддержка 12-го игрока донецкому клубу уже гарантирована.