Щоправда, Барселона мала цілу гору моментів та влучань у каркас воріт, аби доводити рахунок до розгромного. Але футбольна фортуна того вечора була на стороні "гірників", які програли "блаугранас" 2:1. Маріно Пушич дебютував за український клуб із поразки, але ж проти якого іменитого суперника грала його команда.

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Судаков: 100 відсотків ми завжди граємо на перемогу

Єдиний гол у складі "кротів" забив Георгій Судаков, який на 62-й хвилині класно забіг на передачу та пробив повз тер Штегена. 21-річний півзахисник, з яким"полюють" європейські гранди, цим голом ще збільшив свою трансферну вартість.

Відзначимо, що Георгій забив свій дебютний гол у рамках розіграшів Ліги чемпіонів.

Після фінального свистка Судаков поділився враженнями від матчу.

Розчаровані. Бо програли. 100 відсотків ми завжди граємо на перемогу. І сьогодні, особливо у другому таймі, відчували, що можемо набагато більше. Можемо забити другий м'яч, були моменти. Розуміємо, що Барселона – це Барселона, і на виїзді важко грати. І, можливо, нас збили два м'ячі за короткий період,

– заявив Георгій.

Півзахисник "гірників" зізнався, що у перші 45 хвилин у його команди не все вдавалось на футбольному полі. У другому ж таймі новий наставник Шахтаря вніс певні корективи, тому гра донеччан покращилась. У гостей було декілька моментів, але лише один по-справжньому став результативним.

Хто більше керував командою – Пушич чи Срна?

Судаков розповів, хто більше давав підказок у перерві гри – новий тренер Пушич чи легенда клубу Даріо Срна.

"Корективи вносив тренер, він керував грою, а Даріо трохи підказував. Але усі акценти робив тренер. Корективи стосувалися побудови. Степаненко та Бондаренко низько опускалися, треба було грати вище і в нас почали з'являтися зони. Стали виходити через Матвієнка та Азарова, через довгі передачі і грали більше вперед", – сказав футболіст.

Розповів Георгій і про настрій команди після поразки від Барселони.

Чесно – всі зайшли у роздягальню розчарованими. Хтось може сказати, що зіграти 2:1 на виїзді із Барселоною – це непоганий результат. Але ми відчували, що можемо набагато більше. Жаль, що програли, і розуміємо, наскільки зараз складне турнірне становище. Але продовжимо рухатися вперед і вже готуємось до наступних матчів,

– відповів півзахисник "кротів".

Шахтар після половини турів групового раунду ЛЧ продовжує йти третім, набравши 3 бали. У паралельному матчі 25 жовтня Порту розгромив Антверпен 1:4. Тому бельгійський клуб є єдиним у цьому квартеті "Н", який поки що ще не набрав жодного очка.

Барселона із 9 балами одноосібно очолює групу, а Порту з 6 пунктами йде другим.

Цікаво! У наступному 4-му турі Шахтар знову зустрінеться із Барселоною, але тепер "блаугранас" будуть гостювати у Німеччині, де свої "домашні" матчі ЛЧ проводять "гірники". Підтримка 12-го гравця донецькому клубу вже гарантована.