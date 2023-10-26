Дали достойный бой на глазах у тренера сборной Украины: Ребров посетил матч Барселона – Шахтер

В среду, 25 октября, Шахтер гостил на поле Барселоны в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2023/2024. Среди гостей на трибунах был замечен главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Наставник "сине-желтых" посетил поединок в Барселоне вместе со своей женой Анной. Перед матчем Сергей Ребров также успел посетить тренировку Шахтера в Испании и познакомиться с новым главным тренером "горняков" Марино Пушичем.

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Присутствие тренера добавило мотивации украинцам

Как видим, присутствие главного тренера сборной Украины добавило мотивации украинским футболистам Шахтера, которые дали достойный бой испанскому гранду в Лиге чемпионов. "Горняки" уступили "блаугранас" только с разницей в один гол – 2:1.

Единственный гол в составе донецкого клуба забил Георгий Судакова, сохранивший свою результативность по приезде из сборной.



Сергей Ребров посетил матч Барселона – Шахтер / Фото UA-football

Напомним, что в составе донецкого клуба играют многие сборники и потенциальные кандидаты для сборной Украины.

Шахтер после этого поражения на глазах Реброва продолжает идти на 3-ю позицию в группе "Н". В 3-х турах "горняки" набрали 3 балла. Украинский клуб опережает в квартете только бельгийский Антверпен, пока еще не получивший ни одного очка в этом розыгрыше группового раунда ЛЧ.

Барселона с максимальными 9 пунктами является лидером группы, а Порту с 6 очками идет вторым.

Уже 7 ноября Шахтер снова сыграет против Барселоны в 4-м туре группового раунда ЛЧ. В этот раз "горняки" будут принимать испанцев в Германии.