Шахтеру терять нечего, – Йовичевич оценил шансы "горняков" в матче против Барселоны

Вечером 25 октября Шахтер проведет свой выездной матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Соперником "горняков" станет грозная Барселона, столкнувшаяся с серьезными кадровыми потерями.

Бывший тренер "кротов" Игорь Йовичевич, увольнение которого было шоком для украинского болельщика, поделился ожиданиями перед поединком Барселона – Шахтер. Хорватский специалист, который теперь тренирует саудовский Аль-Раед, заговорил о войне в не чужой для него стране.

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Йовичевич: Это большая сцена, чтобы показать хороший футбол

Хорват напомнил миру, что война в Украине против России до сих пор продолжается. Однако боевые действия изрядно сплочили украинцев, а футбол стал символом сопротивления – жизнь должна продолжаться, а футбол никогда не умирает. Именно так случилось и в нашей стране. Чемпионаты вернулись, а с ним и вера в будущее мирное небо над головой каждого украинца.

Йовичевич заметил, что играть и тренироваться в условиях войны является большим нервным напряжением. Тренер рассказал, что это значит жить изо дня в день с сиренами, взрывами и даже жизнью в подвалах.

"В то же время ты должен быть успешным в спорте, потому что такой клуб, как Шахтер, заставляет тебя. Я подчеркну: это большая заслуга, что мы смогли думать о том, как бороться с такими большими командами, как Реал Мадрид или Лейпциг (в розыгрыше ЛЧ-2022/2023 – 24 Канал), и одновременно фактически выживать", – рассказал Йовичевич.

Поделился хорват своими ожиданиями от встречи Барселона – Шахтер. По мнению хорватского тренера, "горнякам" нечего терять в игре против испанского гранда.

В основном составе Барселоны на этот матч не хватает восьми игроков, поэтому здесь все сбалансировано. Шахтеру терять нечего: это большая сцена, чтобы показать хороший футбол. Барса всегда остается Барсой и они являются фаворитами. У шахтера есть оружие: драйв и энергия, потому что они знают, за кого играют, это видно. Это дополнительная мотивация. У них много талантов,

– заявил бывший коуч Шахтера.

Напомним, что Йовичевич возглавлял дончан в сезоне-2022/2023 и привел "горняков" в чемпионство УПЛ. Это его единственный большой трофей в тренерской карьере. Во главе "кротов" Йови провел 40 поединков.

С июля 2023 года является главным тренером Аль-Раед (контракт до конца июня 2024 года). Однако выступления команды хорватского наставника в текущем сезоне-2023/2024 провальны – лишь одна победа в 11-ти матчах. При этом только 2 мировых и 8 поражений.

Начало матча Барселона – Шахтер 25 октября в 19:45. Это будет дебютная игра "горняков" под руководством нового главного тренера Марино Пушича, который возглавил команду только 24 октября, а это за день до поединка ЛЧ.

Кстати, перед очной встречей Барселона является лидером квартета, набрав максимальные 6 баллов. "Кроты" после двух туров с 3 очками идут третьими.