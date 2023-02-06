Барселона разгромила дряблую Севилью и увеличила преимущество над Реалом: видеообзор матча

В воскресенье, 5 февраля, Барселона принимала Севилью в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги. Каталонцы не оставили надежд на победу сопернику.

Барселона – Севилья 3:0

Голы: Альба, 58, Гави, 70, Рафинья, 79

Барселоне нужно было побеждать, чтобы увеличить отрыв над прямым конкурентом за чемпионство Реал. Мадридцы оступились в этом туре, проиграв 1:0 Мальорке. "Королевский клуб" потерпел сенсационную потерю очков, а Андрей Лунин не спас команду от пропущенного гола, пишет 24 канал.

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В конце стартовой 15-минутки Левандовский стал адресатом атаки каталонского клуба. Но удар Роберта заблокировал защитник, а затем еще и отразил голкипер. Мяч полетел на угловой, едва не ставший результативным.

Араухо лучше сыграл головой на втором этаже, но попасть по воротам защитнику Барсы не удалось.

Через несколько минут Левандовский нанес мощный удар из-за пределов штрафной – Буну кончиками пальцев парировал пушку от поляка.

Рафинью замыкал заброс в штрафной соперника, но прямиком в руки голкиперу Севилье.

Кристенсен забросил мяч в штрафную гостей, на передачу откликнулся Рафинья, который одним касанием отдал на Кесси, тот придержал мяч и классно отдал среди защитников Севилье. Альба получил передачу и пробил мимо Буна. Барселона повела в счете после классной атаки – 1:0.

Матч в одни ворота

На 70-й минуте хозяева поля удвоили свое преимущество. Рафинья отдал элегантную передачу, казалось, что на Левандовского, но мяч долетел не до Роберта, а на дальнюю стойку к Гави, отправившему мяч уже в пустые ворота – 2:0.

Барселона остроумно разыграла штрафной у ворот соперника, Левандовский пробил низом, но мимо ворот.

Через 9 минут после второго забитого гола подопечные Хави довели счет до разгромного 3:0. Рафинью запер прострел в штрафную от Альбы.

Первый удар в рамку ворот Севилья нанесла лишь на 88-й минуте поединка. Баде головой легко пробил после углового прямо в руки тер Штегену.

Севилья провалила матч, а Барселона была близка к четвертому голу в ворота Буна. Но больше каталонцы не забивали. И этого хватило для уверенной победы.

Барселона нокаутирует Севилью 3:0 и увеличивает свое преимущество в турнирной таблице Реала.

Отставание "сливочных" от лидера уже составляет 8 очков – 53 против 45 у мадридской команды.

Севилья с 21 пунктом находится вблизи зоны вылета – 16 место среди 20 клубов Ла Лиги.

Барселона – Севилья: видеообзор матча