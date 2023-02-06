Барселона – Севілья 3:0

Голи: Альба, 58, Гаві, 70, Рафінья, 79

Барселоні потрібно було перемагати, аби збільшити відрив над прямим конкурентом за чемпіонство Реалом. Мадридці оступились у цьому турі, програвши 1:0 Мальорці. "Королівський клуб" зазнав сенсаційної втрати очок, а Андрій Лунін не врятував команду від пропущеного голу, пише 24 канал.

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Наприкінці стартової 15-хвилинки Левандовський став адресатом атаки каталонського клубу. Але удар Роберта заблокував захисник, а потім ще й відбив голкіпер. М'яч полетів на кутовий, який ледь не став результативним.

Араухо найкраще зіграв головою на другому поверсі, але влучити по воротах захиснику Барси не вдалось.

Через декілька хвилин вже Левандовський завдав потужного удару з-за меж штрафного – Буну кінчиками пальців парирував гармату від поляка.

Рафінью замикав закидання у штрафний суперника, але прямісінько у руки голкіперу Севільї.

Крістенсен закинув м'яч у штрафний гостей, на передачу відгукнувся Рафінья, який одним дотиком віддав на Кессі, той притримав м'яч та класно віддав поміж захисників Севільї. Альба отримав передачу та пробив повз Буну. Барселона повела у рахунку після класної атаки – 1:0.

Матч в одні ворота

На 70-й хвилині господарі поля подвоїли свою перевагу. Рафінья віддав елегантну передачу, здавалось, що на Левандовського, але м'яч долетів не до Роберта, а на дальню стійку до Гаві, який відправив м'яч вже у порожні ворота – 2:0.

Барселона дотепно розіграла штрафний біля воріт суперника, Левандовський пробив низом, але повз ворота.

Через 9 хвилин після другого забитого голу підопічні Хаві довели рахунок до розгромного 3:0. Рафінью замкнув простріл у штрафний від Альби.

Перший удар у рамку воріт Севілья завдала лише на 88-й хвилині поєдинку. Баде головою легко пробив після кутового прямо у руки тер Штегену.

Севілья провалила матчу, а Барселона була близька до четвертого голу у ворота Буну. Але більше каталонці не забивали. І цього вистачило для впевненої перемоги.

Барселона нокаутує Севілью 3:0 та збільшує свою перевагу у турнірній таблиці над Реалом.

Відставання "вершкових" від лідера вже складає 8 очок – 53 проти 45-ти у мадридської команди.

Севілья з 21 пунктом перебуває поблизу зони вильоту – 16-те місце серед 20 клубів Ла Ліги.

Барселона – Севілья: відеоогляд матчу