Барселона – Севилья 1:0

Гол: Рамос, 76 (авт.)

На протяжении всего матча у коллективов было моменты, чтобы забить. Однако только один гол в поединке определил победителя встречи, пишет 24 Канал.

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На 76-й минуте Барселона начала свою очередную позиционную атаку на ворота Севилья. Мяч оказался у Торреса на фланге, он увидел забегание в штрафной совсем одного Ямала, тот удачно сбросил головой поближе к центру ворот.

Однако мяч так и не дошел до одного из партнеров по команде, за то нашел ногу Рамоса. От Серхио мяч курьезно залетел в сетку ворот Нюланда. Вот так когда-то Рамос забивал победные голы в ворота Барселоны за Реал, а теперь помог "блаугранасу" победить его родную команду, куда он недавно только вернулся.

Несмотря на автогол, клубная прессслужба продолжает называть Рамоса лидером команды.

Интересно, что этот "голевой ассист" на Рамоса отдал Ямал, еще в 2016-м выводившему за руку Серхио, который тогда был лидером Реала на Эль-Классико против Барселоны.

Ностальгическое видео Ямала и Рамоса

Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу каталонцев 1:0.

Команда Хави благодаря победе вышла на первое место турнирной таблицы Ла Лиги. Однако это лидерство, вероятно, продержится всего один день, пока Жирона и Реал, идущие на 2-м и 3-м местах соответственно, не проведут свою очную встречу 30 сентября.

Что касается Севильи, то клуб с 7 баллами идет 12-м.

Видеообзор матча Барселона – Севилья