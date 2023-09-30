Барселона – Севілья 1:0

Гол: Рамос, 76 (авт.)

Протягом усього матчу колективи мали моменти, аби забити. Однак лише один гол у поєдинку визначив переможця зустрічі, пише 24 Канал.

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На 76-й хвилині Барселона розпочала свою чергову позиційну атаку на ворота Севільї. М'яч опинився у Торреса на фланзі, він побачив забігання у штрафному зовсім одного Ямала, той вдало скинув головою ближче до центру воріт.

Однак м'яч так і не дійшов до когось із партнерів по команді, за те знайшов ногу Рамоса. Від Серхіо м'яч курйозно залетів у сітку воріт Нюланда. Ось так колись Рамос забивав переможні голи у ворота Барселони за Реал, а тепер допоміг "блаугранас" перемогти його рідну команду, куди він нещодавно лише повернувся.

Попри автогол клубна пресслужба продовжує називати Рамоса лідером команди.

Цікаво, що цей "гольовий асист" на Рамоса віддав Ямал, який ще у 2016-му виводив за руку Серхіо, який тоді був лідером Реала на Ель-Класіко проти Барселони.

Ностальгічне відео Ямала та Рамоса

Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу каталонців 1:0.

Команда Хаві завдяки перемозі вийшла на перше місце турнірної таблиці Ла Ліги. Однак це лідерство, ймовірно, протримається лише один день, поки Жирона та Реал, які йдуть на 2-му та 3-му місцях відповідно, не проведуть свою очну зустріч 30 вересня.

Щодо Севільї, то клуб із 7 балами йде 12-м.

Відеоогляд матчу Барселона – Севілья