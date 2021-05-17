Барселона – Сельта 1:2

Голы: Месси, 28 – Санти Мина, 38, 89

К слову Наполи победил Фиорентину и уменьшил шансы Ювентуса попасть в Лигу чемпионов: видео

В середине первого тайма счет в матче открыл Месси. Но преимущество каталонцев продержалось всего десять минут. Вернул равновесие Санти Мина.

После перерыва хозяева давили на соперника, однако никак не могли поразить его ворота. Подвел "сине-гранатовых" Лангле, получив вторую желтую. А в самой концовке Санти Мина оформил дубль и принес победу своей команде.

Барселона отстала от лидера Атлетико в турнирной таблице на семь очков за тур до финиша. Это лишает команду шансов на титул. "Сине-гранатовые" даже не смогут побороться за "серебро" с Реалом, которому не хватает пять пунктов.

Барселона – Сельта видеообзор