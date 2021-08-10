Барселона сделала последнее предложение Лионелю Месси

Каталонская Барселона сделала, возможно, последнюю попытку подписать контракт с многолетним лидером команды и легендой клуба Лионелем Месси, пока он не успел уйти в ПСЖ.

По данным источника, генеральный директор каталонского клуба Ферран Ревертер провел переговоры с футболистом и сделал ему новое предложение остаться в клубе.

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Как сообщает Lequipe, Месси уже прибыл на остров Ибица для заключения контракта с французским Пари Сен-Жермен. Там он встретится с представителями ПСЖ для завершения сделки. Символично, что именно на Ибице в свое время президент парижского клуба уговорил Неймара на переход в ПСЖ.

Подтверждает грядущий переход 34-летнего Месси в ПСЖ и брат владельца парижан Халиф бин Хамада Аль-Тани: "Ходят слухи о переговорах между Месси и другими клубами. Это неправда. Все было улажено давно. Лионель на 100 процентов будет играть в ПСЖ".

Проблемы в переходе Месси