Барселона сделала последнее предложение Лионелю Месси
Источник:El Mundo Deportivo
Каталонская Барселона сделала, возможно, последнюю попытку подписать контракт с многолетним лидером команды и легендой клуба Лионелем Месси, пока он не успел уйти в ПСЖ.
По данным источника, генеральный директор каталонского клуба Ферран Ревертер провел переговоры с футболистом и сделал ему новое предложение остаться в клубе.
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Как сообщает Lequipe, Месси уже прибыл на остров Ибица для заключения контракта с французским Пари Сен-Жермен. Там он встретится с представителями ПСЖ для завершения сделки. Символично, что именно на Ибице в свое время президент парижского клуба уговорил Неймара на переход в ПСЖ.
Подтверждает грядущий переход 34-летнего Месси в ПСЖ и брат владельца парижан Халиф бин Хамада Аль-Тани: "Ходят слухи о переговорах между Месси и другими клубами. Это неправда. Все было улажено давно. Лионель на 100 процентов будет играть в ПСЖ".
Проблемы в переходе Месси
- Руководство французского футбольного клуба готово предложить Месси сделку по схеме 2+1 – его годовая зарплата составит 40 миллионов евро.
- Но подписание контракта с ПСЖ тоже не обещает быть легким. На территории Франции действуют свои финансовые правила в футболе, за соблюдением которых пристально следит местный регулятор. Он уже предупреждал руководство ПСЖ о том, что клубу нужно продать футболистов на 180 миллионов евро для стабилизации своего бюджета, так как сейчас убыток клуба составляет примерно 300 миллионов евро.
- Покупка Месси может еще больше углубить финансовую ситуацию клуба, но его руководство рассчитывает на увеличение объема продаж билетов на матчи, униформы с его номером, да и на общее увеличение интереса болельщиков к клубу во всем мире.