Уругвайская неудача на "Камп Ноу": Барселона пропустила от Реала из-за досадного автогола - видео

Мадридский клуб в дебюте поединка сумел выйти вперед у Эль Классико. Помог Реал защитник каталонцев Рональд Араухо, срезавший мяч в свои ворота.

В Испании проходит уже четвертое Эль Классико в этом сезоне, пишет 24 канал. В первом круге Ла Лиги Реал обыграл Барселону (2:1), в то время как в Суперкубке и Кубке страны сильнее были каталонцы – 3:1 и 1:0 соответственно.

По теме С позитивом на сборную: Зинченко помог Арсеналу разгромить соседей по Лондону – видеообзор

Теперь же клубы снова встретились на "Камп Ноу" в рамках чемпионата. Команды начали с нескольких ударов в сторону чужих ворот, но больше повезло на старте гостим.

На 9-й минуте Реал открыл счет. Винисиус прорвался по флангу и решил навесить в центр. На пути передачи встал Араухо, но от уругвайца мяч залетел за спину тер Штегену. Немец не успел спасти Рональда от автогол.

Видео автогола Араухо:

К слову, в первом полуфинале Кубка Испании судьбу поединка решил мяч в свои ворота. Правда тогда судьба улыбнулась Барселоне, ведь ошибку допустил защитник мадридцев Эдер Милитао.