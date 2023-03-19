В Іспанії проходить вже четверте Ель Класико цього сезону, пише 24 канал. У першому колі Ла Ліги Реал переграв Барселону (2:1), тоді як у Суперкубку та Кубку країни сильнішими були каталонці – 3:1 та 1:0 відповідно.

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Тепер же клуби знову зустрілись на "Камп Ноу" в рамках чемпіонату. Команди почали з кількох обопільних ударів у бік чужих воріт, але більше пощастило на старті гостім.

На 9 хвилині Реал відкрив рахунок. Вінісіус прорвався по флангу і вирішив навісити у центр. На заваді передачі встав Араухо, але від уругвайця м'яч залетів за спину тер Штегену. Німець не встиг врятувати Рональда від автогола.

Відео автоголу Араухо:

До слова, у першому півфіналі Кубка Іспанії долю поєдинку вирішив також м'яч у свої ворота. Правда тоді доля посміхнулась Барселоні, адже помилки припустився захисник мадридців Едер Мілітао.