Лунин снова греет скамью: Барселона опозорила Куртуа, разгромив Реал в Эль-Классико

Реал и Барселона сделали репетицию Эль-Классико перед очной встречей в сезоне Ла Лиги-2023/2024. Каталонцы без лишних трудностей обыграли принципиального соперника.

Барселона – Реал 3:0

Голы: Дембеле, 15, Лопес, 85, Торрес 90+1

Место в воротах Реала в Эль-Классико во время американского турне занял Тибо Куртуа. Бельгиец впервые начал матч, а до этого владения мадридцев защищал украинец Андрей Лунин. Теперь наш голкипер занял более привычное для себя место – на скамье запасных "сливочных", сообщает 24 Канал.

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Уже на 15-й минуте Куртуа впервые вынимал мяч из сетки ворот. Дембеле получил мяч на фланге штрафной площадки Реала и мощным ударом в дальний угол пробил Тибо – 1:0.

До перерыва удержалось преимущество "блаугранас" 1:0.

Минимальный счет в матче был до 85-й минуты, когда Марин отметился чрезвычайным голом из-за пределов штрафной. Все началось с ошибки при контроле мяча от мадридцев, которые под прессингом отдали мяч сопернику. Его получил Лопес и классным ударом всколыхнул девятку ворот Куртуа. Такие не берутся. Преимущество Барселоны было удвоено 2:0.

Еще один гол в ворота бельгийского голкипера Реала влетел на первой компенсированной до матча минуте. Когда Лопес классно забросил на Торреса, тот мастерски опрокинул Куртуа, который вышел из ворот и вторым касанием уже в падении отправил мяч в пустые ворота гостей – 3:0.

На этом погром мадридцев был окончен. Хотя команда Карло Анчелотти тоже имели много моментов, но ни один из них не реализовали. То тер Штеген был на месте, то "блаугранас" спасал каркас ворот.

Анчелотти следует задуматься, настолько ли Куртуа лучше Лунина после этого матча и позорных ошибок бельгийца.

Видеообзор матча Барселона – Реал

3 августа Реал сыграет против туринского Ювентуса и завершит этим матчем для себя турне в США.