Королевский хет-трик: кто стал героем полуфинала Кубка Короля Барселона – Реал

Барселона 5 апреля принимала Реал в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Подопечные Хави предпочли бы забыть этот поединок как страшный сон.

Матч начался с нескольких опасных моментов у ворот Куртуа. Но вечно чего-то не хватало футболистам Барселоны в последней стадии атаки.

Подробнее об игре Бензема уничтожил Барселону: хет-трик француза вывел Реал в первый за 9 лет финал Кубка Испании

Здесь без всяких неожиданностей

Зато стартовой точкой разгромной победы Реала дал гол Винисиуса в конце первого тайма. После перерыва мадридцы еще быстро отличились двумя голами с разницей в восемь минут. Сначала Бензема удвоил преимущество "сливочных" в счете, а уже впоследствии реализовал пенальти, оформив хет-трик.

Вторую 45-минутку можно назвать бенефисом французского нападающего "Королевского клуба". В последней 10-минутке Карим оформил хет-трик и добил Барселону, которая во втором тайме была совершенно беспомощной.

Подопечные Анчелотти разгромили каталонского соперника на "Камп Ноу" 0:4. Реал пробился в финал Кубка Короля, где составил компанию коварной Осасуни. Барселона же может довольствоваться победой в первой встрече с Реалом 0:1, но не больше. Каталонцы посмотрят финал по телевизору.

Статистический портал SofaScore распределил оценки между игроками.

Худшими футболистами матча стали голкипер тер Штеген и фланговый защитник Араухо, несколько раз красиво на фланге накручивающий Винисиус. У обоих игроков Барселоны по 6.1 балла. Лучшим в каталонской команде стал Рафинья – 6.7.

В составе Реала наименьшую оценку среди начавших поединок со старта получил Родриго – 6.9.

Лучшим футболистом матча в составе обоих коллективов стал автор хет-трика Бензема – 9.4. Здесь обошлось без неожиданностей. Игру Винни оценили чуть ниже – 9.1 балла.



Барселона – Реал: рейтинг игроков/ Скриншот из SofaScore

Теперь мадридцев ждет Ла Лига и Лига чемпионов, ведь финал Кубка Короля состоится аж 6 мая. До этого команда Анчелотти проведет 8 поединков. Надеемся, что украинский голкипер Андрей Лунин поднимет над головой очередной трофей с Реалом.

В ближайшем матче Реал сыграет дома против Вильярреала (8 апреля). Барселона померяется силами с Жироной, за которую выступает украинец Виктор Цыганков (10 апреля).