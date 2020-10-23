Матч чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" начнется в 17:00. Об этом сообщает 24 канал.

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Где смотреть матч Барселона – Реал

Трансляция матча "Барселона" – "Реал" в Украине будет доступна на платформе Megogo.

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