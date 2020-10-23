Матч чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" начнется в 17:00. Об этом сообщает 24 канал. @media (max-width: 640px) { .mobileBrandingPlace { padding-bottom: 56.21%; z-index: 9; margin: 10px 0; } #mobileBrandingPlace1438361 { padding-bottom: 56.21%; z-index: 9; margin: 10px 0; } #mobileBranding { margin: 0 !important; } } К теме: Барселона – Севилья: прогноз букмекеров на топ-матч Ла Лиги Где смотреть матч Барселона – Реал Трансляция матча "Барселона" – "Реал" в Украине будет доступна на платформе Megogo. Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн". Перед игрой Обе команды сенсационно проиграли в прошлом туре. "Барселона" уступила "Хетафе", а "Реал" – "Кадис". Посреди недели "Барселона" и "Реал" сыграли в Лиге чемпионов. Если каталонцы разгромили "Ференцварош", то "Реал" сенсационно проиграл "Шахтеру".