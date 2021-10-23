Барселона – Реал: где смотреть онлайн матч Ла Лиги
23 октября 2021 , 21:06Читати новину українською
Источник:24 канал
Барселона и Реал 24 октября встретится в 183-м в истории "классическом" дерби в рамках 10 тура Ла Лиги. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.
Топовый матч испанской Ла Лиги, в котором встретится Барселона и Реал, начнется в 17:15 по киевскому времени.
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Барселона – Реал: где смотреть
Трансляция поединка Барселона – Реал в Украине будет доступна на платформе Megogo.
Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".
Перед матчем
- Для обеих команд это будет 183-й матч в рамках чемпионата Испании. Преимущество сохраняет Реал, у которого 75 побед против 72 побед у Барселоны. Еще 35 матчей закончились вничью. Реал выиграл три последних матча между командами.
- В турнирной таблице команды разделяет два очка. Реал с 17 баллами занимает второе место, а Барселона разместилась на седьмой строчке. Некоторые их конкуренты сыграли на один матч больше. Поэтому Реал в случае победы сможет подняться на первое место. Если победит Барселона, то она станет второй, потеснив оттуда королевский клуб.