Барселона не без проблем прошла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании: видеообзор матча

Унионистас смог дать бой испанскому гранду, хотя надолго клуб из Саламанки не хватило. В свою очередь игроки Барсы отличились несколькими красивыми мячами.

Унионистас – Барселона 1:3

Голы: Гомес, 31 – Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73.

В Кубке Испании завершились матчи 1/8 финала. Действующему чемпиону Ла Лиги Барселоне повезло с жребием, который определил ей в соперники скромный Унионистас, пишет 24 канал.

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Команда из Саламанки выступает в третьем по рангу дивизионе чемпионата Испании. Впрочем, клуб уже успел наделать шума в Кубке, выбив именитый Вильярреал.

Во встрече с Барсой подопечные Дани Понца также смогли удивить, убив первыми. Альваро Гомес нанес зрячий удар взлета после навеса с фланга.

Сравнить счет "блаугранас" смогли только перед перерывом. Феррану Торресу дали выйти наедине еще со своей половины поля. Во втором же тайме класс Барселоны все же взял верх.

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Сначала Кунде удался крутой и точный дальний выстрел, а позже Бальде прорвался в штрафную и с острого угла прошил вратаря. Таким образом, не без проблем, но Барселона шагает в 1/4 финала. Там ее соперником может стать одна из следующих команд:

Атлетико

Жирона

Реал Сосьедад

Севилья

Атлетик

Мальорка

Сельта

Видеообзор матча Унионистас – Барселона: