Уніоністас – Барселона 1:3

Голи: Гомес, 31 – Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73.

В Кубку Іспанії завершились матчі 1/8 фіналу. Чинному чемпіону Ла Ліги Барселоні повезло із жеребом, який визначив їй у суперники скромний Уніоністас, пише 24 канал.

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Команда з Саламанки виступає у третьому за рангом дивізіоні чемпіонату Іспанії. Втім клуб вже встиг наробити шуму в Кубку, вибивши іменитий Вільярреал.

У зустрічі з Барсою підопічні Дані Понца також змогли здивувати, забивши першими. Альваро Гомес завдав зрячого удару злету після навісу з флангу.

Зрівняти рахунок "блаугранас" змогли лише перед перервою. Феррану Торресу дали вийти сам-на-сам ще зі своєї половини поля. У другому ж таймі клас Барселони все ж взяв гору.

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Спочатку Кунде вдався крутий та точний дальній постріл, а пізніше Бальде прорвався у карний майданчик та з гострого кута прошив воротаря. Таким чином, не без проблем, але Барселона крокує в 1/4 фіналу. Там її суперником може стати одна з наступних команд:

Атлетіко

Жирона

Реал Сосьєдад

Севілья

Атлетік

Мальорка

Сельта

Відеоогляд матчу Уніоністас – Барселона: