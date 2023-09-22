Разрывал всех вместе с Месси: Барселона продлила контракт с легендой клуба

Руководство каталонцев решило пролонгировать соглашение с главным тренером. Через два года Хави Эрнандес принес Барси два трофея.

Барселона неплохо стартовала в новом сезоне. "Блаугранас" начали с ничьей против Хетафе, после чего выиграли четыре матча в Ла Лиге и разгромили Антверпен в Лиге чемпионов.

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Это вдохновило руководство клуба на новый важный шаг. Каталонцы объявили о продлении контракта с главным тренером Хави Эрнандесом.

Прошедшее соглашение испанца было действительным до 2024 года. Теперь же Хави связан с Барселоной до 2025 года. Кроме того, клуб имеет опцию активирования продления соглашения еще на год.

Напомним, что Эрнандес – легенда каталонской команды. Как игрок, Хави отдал Барси 17 лет (с 1998 по 2015). В 767 матчах хавбек забил 85 голов. Среди его главных наград:

чемпион Испании (8 раз)

победитель Лиги чемпионов (4 раза)

чемпион мира-2010

чемпион Европы (2008, 2012)

обладатель Кубка Испании (три раза)

обладатель Суперкубка Испании (6 раз)

победитель Суперкубка УЕФА (2009, 2011)

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В ноябре 2021-го Хави возглавил Барселону, заменив Рональда Кумана. В первый сезон коуч привел Барселону в серебро Ла Лиги, а в сезоне 2022-2023 стал с каталонцами чемпионом и обладателем Суперкубка Испании.

Правда, в Лиге чемпионов Эрнандесу пока не везло. Барселона дважды не выходила из группы, а в Лиге Европы не проходила дальше четвертьфинала. В этом сезоне "блаугранас" попали в квартет в Порт, Шахтер и Антверпен.