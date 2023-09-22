Барселона непогано стартувала у новому сезоні. "Блаугранас" почали з нічиєї проти Хетафе, після чого виграли чотири матчі в Ла Лізі та розгромили Антверпен у Лізі чемпіонів.

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Це надихнуло керівництво клубу на новий важливий крок. Каталонці оголосили про продовження контракту із головним тренером Хаві Ернандесом.

Минула угода іспанця була дійсна до 2024 року. Тепер же Хаві пов'язаний із Барселоною до 2025 року. Крім цього, клуб має опцію активування продовження угоди ще на рік.

Нагадаємо, що Ернандес є легендою каталонської команди. Як гравець, Хаві віддав Барсі аж 17 років (з 1998 по 2015). У 767 матчах хавбек забив 85 голів. Серед його головних нагород:

чемпіон Іспанії (8 разів)

переможець Ліги чемпіонів (4 рази)

чемпіон світу-2010

чемпіон Європи (2008, 2012)

володар Кубка Іспанії (три рази)

володар Суперкубка Іспанії (6 разів)

переможець Суперкубка УЄФА (2009, 2011)

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У листопаді 2021-го Хаві очолив Барселону, замінивши Рональда Кумана. У перший сезон коуч привів Барселону до срібла Ла Ліги, а у сезоні 2022-2023 став з каталонцями чемпіоном та володарем Суперкубка Іспанії.

Правда, в Лізі чемпіонів Ернандесу поки не щастило. Барселона двічі поспіль не виходила з групи, а у Лізі Європи не проходила далі чвертьфіналу. Цього сезону "блаугранас" потрапили у квартет до Порту, Шахтаря та Антверпена.