Барселона потеряла троих звезд перед матчем с Динамо в Лиге чемпионов
19 октября 2021 , 09:53Читати новину українською
Источник:Marca
Каталонская Барселона имеет серьезные потери перед важными поединками с Динамо в Лиге чемпионов и с Реалом в Ла Лиге. Испанцы потеряли сразу троих футболистов.
Несмотря на дебют Агуэро в составе Барселоны и возвращение после повреждения Алехандро Бальде, каталонцы имеют серьезные проблемы – Куман не сможет рассчитывать на Араухо, Педри и Дембеле.
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Игроки точно не смогут сыграть против Динамо и рискуют не сыграть против Реала в воскресенье. Врачи предостерегают Кумана, чтобы тот не ставил каждого из этих троих игроков в состав на Эль Класико, поскольку может произойти рецидив травмы.
Следующие матчи Барселоны
- Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона – Динамо состоится в среду, 20 октября. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.
- Встреча 10-го тура испанской Примеры Барселона – Реал пройдет 24 октября. Начало матча – в 17:15.