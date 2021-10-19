Барселона потеряла троих звезд перед матчем с Динамо в Лиге чемпионов

Каталонская Барселона имеет серьезные потери перед важными поединками с Динамо в Лиге чемпионов и с Реалом в Ла Лиге. Испанцы потеряли сразу троих футболистов.

Несмотря на дебют Агуэро в составе Барселоны и возвращение после повреждения Алехандро Бальде, каталонцы имеют серьезные проблемы – Куман не сможет рассчитывать на Араухо, Педри и Дембеле.

К слову Матч УПЛ между Динамо и Днепром-1 неожиданно перенесли на другой стадион

Игроки точно не смогут сыграть против Динамо и рискуют не сыграть против Реала в воскресенье. Врачи предостерегают Кумана, чтобы тот не ставил каждого из этих троих игроков в состав на Эль Класико, поскольку может произойти рецидив травмы.

Следующие матчи Барселоны