Барселона на последних минутах вымучила победу в матче против Алавеса: видеообзор матча

Каталонская Барселона в четвертом матче чемпионата Испании сумела забить только один гол. Одного гола оказалось достаточно, чтобы обыграть Алавес в 22 туре Ла Лиги.

Алавес – Барселона 0:1

Гол: Ф. де Йонг, 87

Удаление: Мендилибар, 90+1 (Алавес, за пределами поля)

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В первом тайме команды не выдали зрелищную игру и создали только один острый момент. Перед перерывом Понс пробил из пределов штрафной в створ ворот каталонцев, однако тер Штеген забрал мяч в руки.

Алавес был острее и во втором тайме, но упустил свои возможности. В то же время Барселона реализовала одиночный шанс. Альба в штрафной нашел Торреса, который отдал пас на Френки де Йонга.

Нидерландец, которого Барселона вроде хочет продать, закончил комбинацию результативным ударом.

Благодаря победе Барселона набрала 35 очков и вплотную приблизилась к четвертому месту, которое занимает Атлетико. Алавес – предпоследняя команда Испании.

Алавес – Барселона видеообзор