Алавес – Барселона 0:1

Гол: Ф. де Йонг, 87

Вилучення: Менділібар, 90+1 (Алавес, за межами поля)

Дивіться також ПСЖ з дебютним голом Рамоса знищив Реймс у чемпіонаті Франції: відео

У першому таймі команди видали не видовищну гру й створили тільки один гострий момент. Перед перервою Понс пробив з меж штрафного у площину воріт каталонців, проте тер Штеген забрав м'яч до рук.

Алавес був гострішим і в другому таймі, але змарнував свої нагоди. Натомість Барселона реалізувала поодинокий шанс. Альба у штрафному знайшов Торреса, який віддав пас на Френкі де Йонга.

Нідерландець, якого Барселона буцімто хоче продати, закінчив комбінацію результативним ударом.

Завдяки перемозі Барселона набрала 35 очок та впритул наблизилася до четвертого місця, яке посідає Атлетіко. Алавес – передостання команда Іспанії.

Алавес – Барселона відеоогляд