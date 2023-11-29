Могут обыграть любого соперника: тренер Порту громким заявлением попытался запугать Шахтер

Закончились оба матча 5-го тура Лиги чемпионов в группе "Н". Шахтер минимально дома обыграл Антверпен, а Порту на выезде уступило Барселоне.

"Горняки" благодаря победе Барселоны сравнялись по очкам из Порту, которое идет вторым в группе "Н". У обоих коллективов по 9 баллов. Поэтому в последнем 6-м туре группового раунда определится кто из клубов остаться в Лиге чемпионов, а кто продолжит свою еврокубковую весну в плей-офф Лиги Европы.

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Консейсау: Мы показали, что можем победить любую команду в Европе

Это решится в очной встрече между Порту и Шахтером, которая состоится 13 декабря.

После поражения от Барселоны главный тренер Порту Сержиу Консейсау сделал амбициозное заявление по поводу выступлений и способности своей команды.

Это был матч, в котором моя команда продемонстрировала характер, и мы показали, что можем победить любую команду в Европе,

– заявил тренер Порту.

"Мы растем. Во втором тайме Барселона имела преимущество. Мы пытались приспособиться, рисковали, но не были надежными в защите. В обоих матчах против каталонцев у нас были моменты, когда превосходили соперника. Проигрывать досадно. Все решится в последнем раунде. У нас есть амбиции попасть в 1/8 финала. Теперь придется сыграть в финале квалификации", – добавил Консейсау.

Напомним, что Барселона досрочно вышла в следующий раунд Лиги чемпионов. Антверпен уже попрощался с еврокубками в этом сезоне, несмотря на еще один тур. Ведь подопечные Марка Ван Боммеля не набрали ни одного балла.

Шахтер и Порту встречались между собой в первом туре группового этапа ЛЧ, где "горняки", к сожалению, дома уступили сопернику из Португалии 1:3. Единственный гол в той встрече за "кротов" забил легионер Кевин Келси.