Несмотря на соперничество: Барселона бросила глаз на недолюбленную тренером звезду Реала

Между каталонской Барселоной и мадридским Реалом может возникнуть связь. Марко Асенсио попал под прицел команды Хави.

Вскоре 26-летний правый вингер "Королевского клуба" сможет сменить прописку. Правда, Марко Асенсио попал в расширенный список трансферов Барселоны.

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Новый шанс на возрождение

Асенсио полностью потерял доверие тренерского штаба Реала, в том числе главного тренера команды Карло Анчелотти, выпускающего Марко в большинстве случаев из ряда запасных.

В сезоне-2022/2023 отыграл в футболке "сливочных" 15 матчей, в которых отличился 3 голами и столькими ассистами. В общей сложности провел на футбольном поле 426 минут.

Приблизить этот трансфер могут хорошие отношения между руководством Барселоны и футбольным агентом испанца Жорже Мендешем. Каталонцы попытаются получить Марко бесплатно, когда тот уже будет в статусе свободного агента.

Контракт Ассенсио с Реалом рассчитан до конца июня 2023 года.

Напомним, что Реал и Барселона традиционно являются прямыми и заклятыми конкурентами за "золото" Ла Лиги. После 14 туров лидерство захватили каталонцы, опережая команду Карла Анчелотти всего на 2 очка.

Скандальное поведение "звезды, которая так и не засияла"

Асенсио неоднократно показывал свое недовольство по поводу отсутствия игровой практики. В поединке против родной Мальорки Марко отметился скандальным поведением. Вингер остался недоволен тем, что так и не вступил в игру, хотя активно разминался за пределами поля.

После чего Асенсио бросил на тренировочную манижку, копнул бутылку, которая была под его ногами, и с обиженным лицом сел на скамейку запасных.

Футбольная карьера Марко Асенсио